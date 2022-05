Medicamente și mâncare expirate la un cămin de bătrâni Caminul de batrani San Vitaliano din centrul orașului Nolano, Italia, a tot atras doritorii de astfel de servicii, prin anunțuri convingatoare și liniștitoare, cum ca acolo e mai frumos și mai bine ca acasa, ca exista personal dedicat, ca mancarea e buna, ca tratamentele celor care au nevoie se fac cum trebuie. Din afara, așa se credea ca e. Doar ca, zilele astea carabinierii au facut, impreuna cu personalul ASL, un control de rutina la caminul de batrani. Zicerea cu gardul și cu leopardul a funcționat perfect. Pentru ca seniorii internați aici erau tratați cu medicamente expirate și hraniți cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prin toate amenințarile pe care le-a lansat, Federația Rusa a adus mai aproape de NATO doua democrații consolidate ca Finlanda și Suedia, care astazi „sunt pe ultima turnanta” din aceasta perspectiva, a explicat Narciz Balașoiu, de la Centrul pentru Prevenirea Conflictelor și Early Warning. „Președintele…

- Centrul de vaccinare drive thru Kaufland Sud din municipiul Buzau, aflat pe strada Unirii nr.1, isi va inceta activitatea incepand cu data de 15 mai, informeaza Institutia Prefectului, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- De luni, timp de trei zile, brașovenii – persoane fizice care au cazat gratuit refugiați ucraineni pot solicita decontarea cheltuielilor cu masa și cazarea. Brașovenii – persoane fizice care au cazat gratuit refugiați ucraineni pot solicita decontarea cheltuielilor cu cazarea și masa, conform HG nr.…

- Cetațeni ucraineni depistați din elicopter, in timp ce treceau frontiera Foto Arhiva/ Politia de frontiera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Patru cetațeni ucraineni au fost depistați din elicopter, în timp ce încercau sa treaca ilegal frontiera în…

- Politistii Serviciului Urmariri din cadrul Directiei de Investigatii Criminale si a cooperarii internationale au retinut, in incinta unui hotel din municipiul Satu Mare, doi cetateni slovaci urmariti international pentru participare la un grup infractional organizat si trafic ilicit de droguri de mare…

- Ofițeri de poliție din cadrul Direcției Generale Anticorupție – Structura Centrala și Serviciul Județean Anticorupție Bistrița-Nasaud, in baza ordonanței de delegare și sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, au organizat, la data de 08.04.2022, prinderea…

- N. D. Ca urmare a aprobarii in legislativul local, la sfarșitul lunii ianuarie a.c., a unui proiect de hotarare, au fost stabilite noile valori ce vizeaza contributia lunara de intretinere a unei persoane varstnice ingrijita in Caminul de batrani aflat in administrarea Administrației Serviciilor Sociale…

- Alegerea unui camin de batrani potrivit este o decizie importante pe care ar trebui sa o analizezi cu atenție inainte. Persoanele dragi ție merita sa fie tratate așa cum se cuvine, mai ales daca sufera de boli cronice sau alte afecțiuni complexe.