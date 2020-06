Medicamente şi alimente care să nu le combini niciodată Este cunoscut faptul ca anumite combinatii de medicamente pot anula efectul acestora sau devin chiar periculoase pentru organism. Dar exista si alimente care interactioneaza negativ cu unele tratamente medicamentoase, de aceea este important sa cititi cu atentie prospectele si sa intrebati medicul sau farmacistul despre combinatiile care sint de evitat. Iata citeva dintre alimentele si substantele Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Novartis in Romania (diviziile Novartis Pharma, Novartis Oncology și Sandoz) va susține cu aproximativ 1.700.000 RON Societatea Naționala de Cruce Roșie din Romania. Separat de sprijinul pe care il ofera Societații Naționale de Cruce Roșie,...

- Doi barbați, de 27 și 35 de ani, au fugit joi dintr-un centru de carantina din Iași, sarind pe geam. Aceștia erau in carantina de mai puțin de 24 de ore, unde au fost duși pentru ca nu au respectat izolarea la domiciliu. Cei doi au fost prinși de polițiști, anunța MEDIAFAX.Doi barbați, unul…

- Primaria Gorgota se comporta exemplar in aceste zile extrem de dificile pentru unele categorii de persoane, iar actiunile Consiliului Local Gorgota si ale primarului pot fi un exemplu pentru multi "primari generali", printre care si Dobre al Ploiestiului. Spunem "Primar general" pentru ca…

- Criza Euthyrox, similara cu criza imunoglobulinei in 2017-2018. Romaniei ii lipsește mereu o parghie de alimentare a piețeiCriza coronavirus este un dublu test pentru Uniunea Europeana din punct de vedere al nevoii de a dovedi solidaritate intre statele membre pentru alimentarea cu bunuri…

- Un grup de tineri voluntari din Iași, coordonat de Ionuț Ursache, reprezentantul studenților in Consiliul de Administrație al Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, cumpara și livreaza la domiciliu hrana, medicamente și produse de uz casnic pentru persoanele din categoriile de risc, ce pot…

- Realitatea este ca numarul de infectari COVID-19 va crește iar sistemul medical va asaltat de cazuri care vor necesita ingrijire medical de specialitate. Niciun sistem nu poate fi pregatit pentru un flux atat de mare de pacienți. Acum este momentul ca reprezentantii Guvernului sa ia cele mai…

- Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Sanatații informeaza ca autoritațile romane vor da curs solicitarii adresate pe canale diplomatice de catre Republica Moldova privind autorizarea livrarii unor medicamente care pot fi achiziționate din Romania pentru asigurarea cu necesarul medicamentos a…

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru spune ca in China si India a fost reluata productia de materie prima pentru medicamente, motiv pentru care nu mai este criza in ceea ce priveste produsele medicamentoase pe baza de paracetamol.Conform sursei citate, fabricile au reluat…