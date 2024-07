Stiri pe aceeasi tema

- Daca simți ca ai mai puțina energie zilele astea, nu greșești cu nimic daca dai vina pe caldura excesiva. Caldura extrema nu afecteaza doar confortul fizic, ci poate avea și consecințe semnificative asupra sanatații mintale. Aceasta realitate devine din ce in ce mai relevanta in contextul schimbarilor…

- Este important sa spalam fructele și legumele pentru a indeparta pamantul, microbii și pesticidele. Agenții microbieni patogeni gasiți pe produse, inclusiv E.coli, salmonella și microbii care provoaca norovirus, pot duce la boli de origine alimentara. Cercetarile leaga, de asemenea, reziduurile de pesticide…

- Fiecare vot conteaza mai ales in localitațile mici, in care numarul alegatorilor este de pana in 500 de persoane. Potrivit unei analize realizata de Libertatea, in prezent sunt comune in care a existat un aflux al vizelor de flotant in ultimele luni, caz in care acestea vor inclina decisiv balanța la…

- ”Zaharul cauzeaza riduri?!” - este intrebarea unui pacient de-ai Dr. Ute Breitenbach. La cei 35 de ani ai sai, credea ca iși cunoaște bine pielea, insa apariția prematura a unor riduri adanci i-a starnit ingrijorarea. ”Credeam ca sunt de la soare”, marturisește surprins. In Romania, fenomenul glicației…

- Cireșele au aparut in piețele din Romania și in supermarketuri și sunt foarte des cumparate in aceasta perioada. Pe cat sunt de delicioase, pe atat de greu de pastrat sunt. Majoritatea oamenilor se grabesc sa le consume de teama ca se vor strica. Iata de trebuie sa faci daca vrei sa le pastrezi proaspete…

- Organizarea unei nunți a ajuns sa fie, in anul 2024, o adevarata provocare, mai ales daca nu ai un buget foarte mare. Majoritatea produselor s-au scumpit, lucru care se reflecta și in prețurile meniurilor din restaurante. Banii lasați in plic pentru miri nu valoreaza prea mult cand meniul pentru un…

- In fiecare an, lumea produce o cantitate uluitoare de 10 milioane de tone de deșeuri de cafea la nivel global. Majoritatea ajung in gropile de gunoi, transmite publicația ScienceAlert. „Eliminarea deșeurilor organice reprezinta o provocare pentru mediu, deoarece emite cantitați mari de gaze cu efect…