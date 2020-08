Medicamente de ultimă generaţie pentru bolnavii de scleroză multiplă Cele doua medicamente sunt Fingolimodum (Gilenya) 0.5 mg, care se foloseste in tratamentul pacientilor cu scleroza multipla - forma recurent remisiva care nu raspund la tratamentul de prima linie, dar si de Ocrelizumab (Ocrevus), medicament de prima linie pentru formele de scleroza multipla recurent remisiva cu debut sever. In acest moment, la Spitalul de Recuperare din Iasi sunt tratati cu acest medicament noua pacienti cu scleroza multipla. Medicamentul este cunoscut ca primul trat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

