Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile pakistaneze au lansat investigatii asupra prevalentei medicamentelor contrafacute si contaminate, dupa ce o injectie al carei continut fusese produs local ar fi provocat pierderi de vedere in cazul a peste zece persoane, informeaza DPA, preluata de Agerpres.

- Scandal uriaș in Marea Britanie, unde mii de piese contrafacute destinate avioanelor ar fi fost vindute cu documente false. Piesele ar fi ajuns in mii de motoare ale avioanelor Boeing 737 si Airbus 320. Alerta a fost data in iulie de specialistii in mentenanta din Portugalia. Numarul de aeronave ce…

- Un obiect plutitor aflat pe mare in zona stațiunii Jupiter a semanat panica in randul unor oameni aflați pe o barca in largul marii.Oamenii au zarit in larg un obiect care plutea, avand o forma asemanatoare cu o mina marina de mari dimensiuni și au sesizat serviciul de urgenta 112. Autoritații…

- De la 1 august curent, persoanele cu diabet vor putea beneficia de ace și seringi pentru administrarea insulinei, compensate parțial, dar și de un model acoperit integral de asigurarea medicala. De asemenea, va fi compensat un model nou de teste pentru masurarea glicemiei, transmite MOLDPRES . Totodata,…

- In ultimii ani, fenomenul jocurilor de noroc a luat amploare. Astfel, pe strazile orașelor din Romania, salile de pacanele sunt prezente la tot pasul. Acest lucru, susțin medicii psihiatri, este extrem de periculos, mai ales pentru tinerii care pot cadea foarte ușor in aceasta capcana.

- Autoritațile au suspendat toate zborurile de pe Aeroportul Catania-Fontanarossa (CTA) din Catania, Sicilia, pana astazi la ora 14.00. Un incendiu a fost raportat aseara și nu au fost victime. . Cladirea a fost evacuata rapid și cateva persoane au fost usor intoxicate cu fum sau au suferit atacuri de…

- Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) investigheaza doua medicamente pentru diabet si pierdere in greutate, dupa ce autoritatea de reglementare in domeniul sanatatii din Islanda a semnalat cazurile a trei pacienti care au luat aceste medicamente si au experimentat ganduri suicidare sau de automutilare.Investigatia…

- Autoritațile sirbe nu au pregatit niciun plan de rezerva in cazul in care nu se inregistreaza progrese in ceea ce privește aderarea la UE. Despre aceasta a relatat miercuri portalul Euractiv, citind-o pe premierul sirb Ana Brnabic. "Din punct de vedere economic, facem deja parte din Uniunea Europeana,…