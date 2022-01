Medicamente compensate 2022. De la 1 ianuarie crește pragul maxim al pensiei pentru care se acordă acestea Medicamente compensate 2022. De la 1 ianuarie crește pragul maxim al pensiei pentru care se acorda acestea Medicamente compensate 2022. De la 1 ianuarie crește pragul maxim al pensiei pentru care se acorda acestea O Hotarare de Guvern adoptata pe ultima suta de metri din 2021 prevede ca pensionarii cu venituri de pana la 1.429 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte venituri, vor beneficia de medicamente compensate in proportie de 90%. Documentul prevede ca, de la ianuarie 2022, pensionarii cu venituri de pana la 1.429 lei/luna inclusiv, indiferent daca realizeaza sau nu alte… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

