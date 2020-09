Medicament recomandat pentru tratamentul cazurilor severe de Covid-19 Agenția Europeana pentru Medicamente (EMA) recomanda dexametazona, un medicament din familia corticosteroizilor, pentru tratamentul cazurilor severe de Covid-19 care necesita administrarea de oxigen. Recomandarea vine dupa cea a Organizației Mondiale a Sanatații, potrivit Le Figaro. Decizia permite companiilor farmaceutice care produc dexametazona, un medicament utilizat in mod obișnuit pentru tratarea altor afecțiuni, sa solicite ca aceasta noua utilizare sa fie inclusa oficial in autorizația de introducere pe piața. „Pe baza datelor disponibile, EMA aproba utilizarea dexametazonei la adulți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

