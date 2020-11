Medicament principal anti-COVID, folosit în România, nerecomandat de OMS Organizatia Mondiala a Sanatatii nu recomanda folosirea Remdesivirului, medicamentul produs de Gilead, nu este recomandat pacientilor spitalizati cu Covid-19, indiferent de cat de bolnavi sunt, deoarece nu exista dovezi ca imbunatateste supravietuirea sau reduce nevoia de ventilatie. Recomandarea a fost publicata vineri in jurnalul britanic medical BMJ. „Grupul de cercetare a constatat lipsa dovezilor ca […] The post Medicament principal anti-COVID, folosit in Romania, nerecomandat de OMS appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

