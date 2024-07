Un medicament pentru prevenirea Covid-19 de la compania AstraZeneca va fi evaluat in procedura accelerata de Agenția Europeana a Medicamentului (EMA). Decizia de evaluare accelerata a medicamentului numit sipavibart a fost luata in urma rezultatelor studiului clinic de faza 3, se precizeaza in comunicatul companiei farmaceutice. Potrivit rezultatelor acestui studiu, folosirea acestui tratament a redus […] The post Medicament pentru prevenirea Covid-19, in procedura de evaluare accelerata a EMA appeared first on Puterea.ro .