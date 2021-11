Medicament pentru diabetul de tip 1, care ar putea înlocui injecția Un nou medicament oral pentru diabetul de tip 1 a fost dezvoltat de catre cercetatorii de la Yale. Testele efectuate pe soareci au aratat ca nu doar ca a ajustat rapid nivelul de insulina, dar medicamentul a restabilit si functiile metabolice si a inversat inflamatia, deschizand, astfel, o cale de prevenire a bolii. Pentru noul studiu, oamenii de stiinta de la Yale au dezvoltat o noua varianta de medicament cu nanoparticule care poate transporta insulina catre pancreas, dar invelisul in sine are beneficii terapeutice, potrivit Newatlas.Aceasta este facuta din acid ursodeoxicolic, un acid biliar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

