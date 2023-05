Medicamentul numit tirzepatida, aprobat in Statele Unite doar impotriva diabetului, ar putea ajuta la pierderea in greutate, arata un nou studiu clinic realizat de grupul farmaceutic american Eli Lilly. In viitor, medicamentul ar putea primi autorizare din partea Agentiei americane a medicamentului (FDA) pentru a fi folosit de catre persoanele care sufera de obezitate, informeaza AAFP.org . Studiul a fost realizat pe un esantion de peste 900 de participanti supraponderali sau obezi si diagnosticati cu diabet de tip 2 (tipul cel mai des intalnit). Medicamentul este administrat doar o data pe saptamana…