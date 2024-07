Food and Drug Administration (FDA) din SUA a aprobat donanemab, un anticorp monoclonal, conceput pentru a incetini progresia bolii Alzheimer, in faze incipiente, simptomatica. Medicamentul, produs de Eli Lilly, ajuta organismul sa elimine acumularea placii de amiloid din creier, semnul distinctiv al bolii Alzheimer. Medicamentul va fi comercializat sub numele Kisunia. El nu este un […] The post Medicament care incetinește evoluția maladiei Alzheimer, aprobat de FDA appeared first on Puterea.ro .