Medicament antiviral, tratament standard pentru Covid-19

- Cel mai reputat specialist in boli infectioase din Statele Unite, Dr. Anthony Fauci, a declarat miercuri ca medicamentul antiviral experimental Remdesivir poate deveni tratamentul standard pentru COVID-19.

- Cel mai reputat specialist in boli infectioase din Statele Unite, Dr. Anthony Fauci, a declarat miercuri ca medicamentul antiviral experimental remdesivir, al companiei de biotehnologie Gilead Sciences, poate deveni tratamentul standard pentru COVID-19, dupa ce rezultatele preliminare al unui studiu…

- Fauci conduce National Institute of Allergy and Infectious Diseases din Statele Unite din anul 1984. Rezultatele preliminarii ale unui studiu clinic guvernamental au aratat ca pacientii tratati cu Remdesivir au avut o perioada de recuperare mai rapida cu 31- fata de cei care au primit placebo, rezultatele…

- Compania americana de biotehnologie Gilead Sciences a anuntat miercuri ca medicamentul experimental Remdesivir imbunatateste sansele de vindecare ale pacientilor bolnavi de COVID-19 si a prezentat date care sugereaza ca acesta are o eficacitate mai mare atunci cand este administrat la inceputul infectiei,…

- Medicamentul experimental antiviral remdesivir a dovedit un efect ''clar'' in tratamentul noului coronavirus in cadrul unui studiu clinic, a anuntat miercuri dr. Anthony Fauci, epidemiolog si consilier al presedintelui Donald Trump, relateaza AFP. ''Datele arata ca remdesivir are un efect clar, semnificativ…

- Lumea nu va mai fi niciodata la fel, chiar daca experții vor gasi un vaccin pentru coronavirus, atrage atenția dr. Anthony Fauci, un expert in boli infecțioase din Statele Unite ale Americii, care a fost ales de Donald Trump sa combata pandemia de pe taramul american.

- Medicul roman Adrian Bot, care conduce activitați de cercetare și dezvoltare in domeniul cancerului, vorbește despre un posibil tratament pentru Covid-19, testat acum in China și dezvoltat de compania pentru care lucreaza in Statele Unite, Gilead Sciences. Momentan tratamentul este testat in doua studii…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni dimineata (ora Romaniei) o conferinta de presa in care a comentat criza produsa de pandemia de coronavirus, in stilul optimist caracteristic, dar expertii prezenti in aceeasi conferinta au avertizat asupra gravitatii situatiei. "Totul va fi…