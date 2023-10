Medical Medium te învață cum să poți alina sute de simptome și afecțiuni Conținut oferit de: Partener extern. In prezent, oamenii sunt interesați de bestseller-uri, care ofera informații utile despre ingrijirea organismului și imbunatațirea sanatații. Ei cauta cele mai vandute și apreciate carți despre sanatate, ce ofera instrumente de care au nevoie pentru a avea succes in planificarea, realizarea unor rețete și diete de vindecare și promovarea sanatații. Despre Medical Medium se spune ca s-a dovedit a fi un adevarat ghid de sanatate prin care poți profita pe deplin de proprietațile și beneficiile fructelor, legumelor, condimentelor, plantelor aromatice, dar și de… Citeste articolul mai departe pe ziarulclujean.ro…

Sursa articol si foto: ziarulclujean.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conținut oferit de: Partener extern. In lumea contemporana, preocuparea pentru sanatatea noastra a devenit o prioritate. Un aspect crucial al menținerii unei stari de bine este dieta pe care o adoptam. Ingredientele pe care le folosim in bucatarie joaca un rol esențial in aceasta ecuație. In acest articol,…

- Romania primește lecții anticorupție in sistemul de sanatate de la FBI. „Furtul resurselor publice trebuie ținut sub control, la un nivel cat mai scazut. Corupția genereaza saracie”, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, inainte de inceperea achizițiilor din Sanatate cu bani din PNRR. Pentru…

- Conținut oferit de: Partener extern. Cu o industrie a cazinourilor online in continua expansiune, apar constant cazinouri noi care iși doresc sa atraga jucatori cu oferte tentante și servicii inovatoare. Atunci cand iți cauți o experiența de joc placuta și sigura, reviewurile cazinourilor noi devin…

- Medicii, organizațiile profesionale și organizațiile de pacienți spun ca nu desființarea instituției este soluția, ci autonomia finanțarii sistemului sanitar din Romania, alaturi de dezvoltarea asigurarilor private de sanatate. Solicitarea premierului Marcel Ciolacu, adresata ministrului Sanatații,…

- ​Premierul Marcel Ciolacu i-a cerut, joi, in debutul sedintei de Guvern, ministrului Sanatatii, Alexandru Rafila, sa gandeasca ”schimbari profunde” la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

- Persoanele care sufera de afecțiuni pulmonare cronice, precum și afecțiuni pulmonare post-Covid pot beneficia acum de recuperare medicala respiratorie la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud, in cadrul unei sectii moderne, cu dotari de ultima generatie si personal medical calificat, serviciile putand…

- Tratamente pentru afecțiuni pulmonare cronice, sau simptome post COVID la spitalul din Aiud. Pot fi decontate prin CAS Persoanele care sufera de afecțiuni pulmonare cronice, precum și afecțiuni pulmonare post-Covid pot beneficia de recuperare medicala respiratorie la Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud.…

- Premierul Marcel Ciolacu face reforma radicala in instituțiile din subordinea Guvernului. Acesta a cerut, in ședința de Guvern, ca ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, sa dispuna desființarea Casei de Sanatate.”Va solicit sa incepem sam facem schimbari profunde si la nivelul Casei de Asigurari de…