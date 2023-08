Stiri pe aceeasi tema

- Accident in centrul Timișoarei, un baiețel de 4 ani a ajuns la spital. Polițiștii cer ajutor pentru identificarea biciclistului vinovat. La data de 04.08.2023, in jurul orei 17:30 in municipiul Timișoara, pe strada Colonel Enescu s-a produs un accident rutier, soldat cu ranirea unui minor.

- Din primele informații primite, tanara in varsta de 25 de ani s-ar fi cazat acolo in urma cu cinci zile, iar astazi trebuia sa elibereze camera.Pentru ca nu a mai coborat la checkout, recepționera a mers sa verifice camera. Conform presei locale, angajata hotelului ar fi gasit-o pe tanara zacand fara…

- Accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DJ 691, drumul care leaga Timișoara de autostrada prin Dumbravița și Giarmata. Șoseaua aflata in lucru da batai de cap șoferilor, iar sambata dupa amiaza trei autoturisme au fost implicate intr-un accident, dupa ce un șofer care nu a lovit la timp a…

- Incepand de astazi, polițiștii locali din Timișoara se pot deplasa acolo unde sunt solicitați și cu motociclete. „Pentru a reduce timpii de intervenție la sesizarile cetațenilor și pentru a ajunge mai repede acolo unde comunitatea are nevoie de ei, incepand din acest an polițiștii locali din cadrul…

- Politistii timiseni l-au prins, joi noaptea, pe suspectul in cazul dublei crime de la inceputul saptamanii, cand doi batrani de 75 de ani si 78 de ani au fost gasiti morti, in apartamentul lor din apropierea Palatului Justitiei din Timisoara. In noaptea de marti spre miercuri, un barbat a anuntat Serviciul…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Onești au desfașurat, in noaptea de 23/24 iunie 2023, o acțiune pe raza localitații, pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. La acțiune au participat polițiști de ordine publica, investigații criminale, de la crima organizata, de la economic,…

- O petrecere la care au participat mai multi interlopi, duminica seara, s-a lasat cu o baie de sange. In urma scandalului un barbat a fost injunghiat. Victima a fost gasita pe o strada din orașul Bragadiru. Politistii il cauta pe atacator Barbatul a fost injunghiat in zona abdomenului, iar echipajele…

- Politistii din Gorj au facut publice fotografii si fac apel la cetateni pentru identificarea unui barbat care, la sfarsitul saptamanii trecute, a abandonat, pe o strada din Targu Jiu, trei pui de caine. Politia aminteste ca aceasta fapta este infractiune, pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani…