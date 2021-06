Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din orașul german Bobingen, Augsburg, din landul Bavaria, a fost concediat de la un centru de vaccinare dupa ce a vaccinat impotriva COVID-19 copilul de 9 ani. Tatal fetei a facut plangere la poliție. Medicul este cercetat sub suspiciunea de vatamare fizica rezultata din neglijenta, iar membrii…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea anti-COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca peste 80.000 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore. Potrivit CNCAV, 80.391 de persoane au fost vaccinate anti-COVID-19 in ultimele 24 de ore: 64.001 au fost imunizate cu serul Pfizer, 8.056…

- Coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid-19, Valeriu Gheorghița, a anunțat in cursul zilei de luni noua metoda prin care cetațenii se pot vaccina cu serul de la Pfizer, fara a-și face nicio programare. Potrivit acestuia, noul serviciu va fi disponibil in cel mai scurt timp, astfel ca locuitorii…

- In Romania vor fi deschise, incepand de marți, 13 aprilie, inca 144 de centre de vaccinare in care va fi folosit serul Pfizer, numarul total de fluxuri pentru imunizare cu acest vaccin ajungand la 948, informeaza News.ro . Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului național de coordonare a activitaților…

- Peste 62.800 de persoane au fost vaccinate anti-COVID in ultimele 24 de ore, iar de la debutul campaniei in Romania, in 27 decembrie, s-au vaccinat 2.326.484 de oameni. Potrivit datelor transmise luni seara de catre Comitetul de coordonare a vaccinarii, in ultimele 24 de ore s-au vaccinat 62.881 de…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost vaccinate impotriva COVID-19 peste 51.300 de persoane, conform datelor transmise luni seara de Comitetul de coordonare a vaccinarii. Au fost vaccinate, in ultimele 24 de ore, 51.370 de persoane: 43.451 cu Pfizer, 3.943 cu Moderna și 3.976 cu AstraZeneca. Au…

- 31 de cazuri rare de cheaguri de sange in creier au fost inregistrate in Germania, dupa vaccinarea cu serul anti-COVID-19 de la AstraZeneca, relateaza Reuters, care citeaza autoritatea de reglementare a vaccinurilor din aceasta țara. 9 persoane au murit.

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) a anuntat, joi, ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate aproape 52.000 de persoane si s-au inregistrat 198 de reactii adverse. Alte 90 de reactii adverse sunt in curs de investigare. Potrivit…