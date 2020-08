Stiri pe aceeasi tema

- Virgil Musta, seful sectiei de COVID-19 de Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes" din Timisoara, se bazeaza pe bunul simt al populatiei ca cifrele infectiilor cu noul coronavirus sa scada. Medicul infectionist spera ca numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus sa scada. Conditia e ca oamenii…

- Managerul Spitalului Județean din Timișoara, Raul Patrașcu, a anunțat, in aceasta seara, pe pagina sa de Facebook ca a fost descoperit un focar de coronavirus in secția de chirurgie vasculara condusa de medicul Mihai Ionac. ”In timpul unor testari de rutina, cum facem sute pe zi in cadrul unitații noastre…

- Medicul Virgil susține ca este ingrijorat de evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. Specialistul de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara susține ca in spitalele din Timiș se apropie de capacitatea maxima, iar secțiile ATI sunt pline. Virgil Musta se arata ingrijorat…

- Povestea asistentului medical rapus de coronavirus. Drama fara margini la Spitalul de Neuropsihiatrie din Craiova. Colectivul Clinicii II Psihiatrie si-a luat ramas bun, duminica, de la colegul Florin Cazacu , un asistent medical in varsta de 45 de ani. Acesta a fost condus pe ultimul drum dupa ce a…

- Barbatul in varsta de 50 de ani a ajuns la spital cu o forma medie a bolii, insa la scurt timp, deoarece nu a dorit sa primeasca tratament, starea acestuia s-a agravat. Citește și: Raed Arafat, avertisment pentru toti romanii: Vor fi masuri care nu vor fi pe placul tuturor Ulterior,…

- Astazi, 2 iulie 2020, medicul de familie S. Nicolae, in varsta de 64 de ani, a decedat. Acesta se afla internat pe secția ATI din cadrul Spitalului Suport din Baia Mare. Acesta a fost infectat cu COVID-19, dar avea și alte boli asociate. Echipa medicala a facut tot ce s-a putut pentru colegul lor insa…

- Astazi, 2 iulie 2020, medicul de familie Ștrempel Nicolae, in varsta de 64 de ani, a decedat. Acesta se afla internat pe secția ATI din cadrul Spitalului Suport din Baia Mare. Acesta a fost infectat cu COVID-19, dar avea și alte boli asociate. Echipa medicala a facut tot ce s-a putut pentru colegul…

- Timp de mai bine de doua luni, Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” din Timișoara a ingrijit doar pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Cum numarul pacienților cu coronavirus a fost in scadere la nivel național, de mai multe zile, iar in Timiș…