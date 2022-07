Stiri pe aceeasi tema

- Trei barje sarbesti incarcate cu cate 1.200 de tone de carbune fiecare sunt blocate de peste doua saptamani pe Dunare, in zona localitatii Zimnicea, din cauza scaderii nivelului fluviului, iar in contextul temperaturilor mari carbunele s-a aprins si arde mocnit, fara flacara. O interventie de stingere…

- Ai descoperit vreodata un desen inofensiv realizat cu creta pe peretele casei tale? Sau simboluri ciudate pe cutia poștala din bloc? La descoperirea acestora, majoritatea oamenilor se gandesc automat la codul hoților. In ultima vreme, aceste presupuse semne secrete ale infractorilor au fost adesea discutate…

- Imagini șocante in comuna Rociu acasa la doctorița Natașa Nenițoiu acolo unde au fost descoperiți 19 de ciini intr-o stare deplorabila iar in casa, inchisa, o cațelușa cu pui mici. Un alt caine era mort. Vecinii s-au impacientat inca de saptamana trecuta, cand nu au mai vazut-o pe doctorița și au anunțat…

- Grasu XXL este cercetat de poliție dupa ce a amenințat un spectator la un concert din Capitala. Scena a fost filmata, iar imaginile au ajuns pe rețelele de socializare, intrand in atenția autoritaților. In videoclipul postat pe rețelele de socializare, artistul este surprins in timp ce il stropește…

- Foc Incendiu de vegetație uscata in satul Boiereni, aparținand de orașul Targu Lapuș, langa biserica de lemn. Potrivit ISU Maramureș, apelul la 112 a fost facut in urma cu puțin timp. Vom reveni Dragoș HOJDA The post BOIERENI – Biserica de lemn din localitate in pericol din cauza unui incendiu appeared…

- Ploaia torențiala de ieri dupa-amiaza din București a lasat in urma bulevarde inundate si copaci cazuti. Cantarețul de manele Tzanca Uraganu a surprins imagini cu potopul din Capitala.

- Tzanca Uraganu avea de susținut un concert de zile mari saambata intr-o comuna din județul Bihor, insa petrecerea a fost intrerupta de mascați. Cantarețul a fost verificat de catre oamenii legii, iar din cauza mai multor nereguli gasite acum e nevoit sa plateasca o amenda uriașa.

- Capușele reprezinta un pericol pentru sanatatea animalelor de companie. Medicul veterinar Vladislav Pușnei a declarat, in cadrul unui interviu pentru Prima Ora, ca in prezent sint multe capușe din motiv ca s-a schimbat clima și s-a incalzit vremea de afara, transmite Noi.md cu referire la stiri.md.…