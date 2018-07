Stiri pe aceeasi tema

- Un tânar a fost reținut, pentru 24 de ore, pentru trafic si detinere de droguri de mare risc si droguri de risc, în urma unei actiuni a politistilor de combatere a criminalitatii organizate din Cluj-Napoca, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T.”La data de 22 iunie…

- Tomas Kaizner, cetatean ceh, a fost retinut miercuri de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prins in flagrant in zona Portului Turistic Tomis incercand sa vanda droguri in valoare de 3.800 de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis Agerpres, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Prin incheierea penala nr. 25/DL/30.05.2018, pronuntata in dosarul nr. 1150/100/2018 al Tribunalului Maramures, s-a dispus, la propunerea D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Maramures, arestarea preventiva pe o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 30 mai 2018, pana la data de 28 iunie 2018, inclusiv,…

- Patru tineri din Targu Jiu au intrat astazi in atentia DIICOT Gorj pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri. Astfel, o patrula mixta polițist – jandarm, din cadrul Politiei Municipiului Targu-Jiu, in timp ce efectua serviciul de patrulare in zona ...

- La data de 29.04.2018 procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Constanta au dispus retinerea pentru o perioada de 24 a inculpatului CERCEL DAN GHEORGHE, pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si de mare…

- Ieri, 22 aprilie 2018, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din IPJ Alba, sprijiniti de politistii din Ilfov si de politisti ai Direcției Operatiuni Speciale, l-au identificat, pe raza localitatii Clinceni, judetul Ilfov, pe un barbat de 46 de ani, din municipiul Blaj, judetul Alba, urmarit…