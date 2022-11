Avertizare de ceață densă în Judeţul Timiș

Judeţul Timiș este până dimineață la ora 6:00 sub o avertizare de ceață, care poate determina scăderea vizibilității sub 200 de metri, iar izolat chiar și sub 50 de metri, anunță Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmărește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×… [citeste mai departe]