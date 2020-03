Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Un nou medic specialist ATI la Spitalul Orașenesc Campeni Un nou medic specialist ATI la Spitalul Orașenesc Campeni De la inceputul lunii martie, colectivul medical de la Spitalul Orașenesc Campeni s-a marit cu inca un nou doctor, prin angajarea doamnei Camelia Costinaș, medic specialist…

- Adriana Pistol a declarat, in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX, ca in Romania inca nu poat fi declarata epidemie de coronavirus cu doar opt cazuri depistate. Ea a spus ca trebuie sa ne așteptam la creșterea numarului de romani infectați, in special in randul celor care au avut contact direct cu cei…

- Presedintele Societatii Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, a declarat ca noul coronavirus se propaga doar pe caile respiratorii, nu prin atingere și ca nu exista persoane purtatoare de virus.Rafila precizeaza ca nu exista niciun fel de tratament specific in acest caz, iar daca apar simptome…

- Personalitate discreta, dar extrem de complexa, biografia constantencei Arabela Sena Aprahamian si a gasit un loc de cinste in primul volum al triadei "Armeni de seama din Romania",publicistul Simion Tavitian pretuindu i eruditia.Specialist in domeniul dezvoltarii sectorului privat, din partea Bancii…

- TRIST…Este doliu in lumea medicala barladeana! Cunoscutul si apreciatul medic specialist ORL, Vasile Popa, a trecut in nefiinta la 82 de ani. A fost cel mai bun medic specialist ORL pe care l-a avut spitalul din Barlad dar, din pacate, dupa 1993, din cauza directorului spitalului barladean, care se…

- Medicul ORL Alina Tischer s-a prezentat in octombrie 2019 la examenul de medic specialist deși, din luna mai 2018, cand a devenit mama, a ramas acasa pentru a-și crește bebelușul.Doctorița Alina Tischer Pentru un viitor medic specialist, rezidențiatul e esențial: in aceasta perioada, absolvenții facultații…

- Hemoroizii apar frecvent in sarcina, mai ales in ultimul trimestru, dar si in timpul travaliului sau la putin timp dupa nastere. Desi acestia nu afecteaza evolutia fatului, e bine sa ii prevenim sau sa ii tratam, recomanda medicul specialist ginecolog-obstetrician Carmen Cheles, de la Clinica Medicum,…