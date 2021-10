Situația din spitale este una extrem de grava și a devenit mai curand apocaliptica, spun medicii ingroziți de numarul tot mai mare de cazuri grave de COVID care ajung in unitațile sanitare. Marți a fost cea mai neagra zi de la inceputul pandemiei, ziua in care au murit peste 570 de romani infectați cu acest virus, iar medicii susțin ca nu au semnat atatea acte de decese in cei 30 de ani de cand sunt in spitale. „Pacienții incep sa se imbranceasca, care sa ajunga primul la o sursa de oxigen. Situația este disperata in sensul in care in camera de garda ramasesera 32 de pacienți care stateau pe targi…