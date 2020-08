Medic, semnal de alarmă: Putem ajunge la 2.000 de cazuri zilnic. Se redeschid școli, restaurante, se termină concedii, vin alegeri Semnal de alarma tras de un medic din linia intai. Este posibil sa ajungem la peste doua mii de cazuri de infectari zilnic, dupa redeschiderea școlilor și restaurantelor. O estimare a managerului Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Medicul spune la Digi24 ca și lui, ca parinte, ii este teama sa-și trimita copilul la școala pentru ca s-ar putea infecta, și la randul sau ar putea transmite coronavirusul in familie. Ideal ar fi fost ca intai sa apara vaccinul, și apoi copiii sa se intoarca la școala, spune medicul. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

