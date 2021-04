Medic, șefa Secției Cardiologie, nevaccinată, internată în stare gravă cu COVID Șefa Secției Cardiologie 1 din cadrul Spitalului Județean Sibiu este internata in stare grava cu COVID. Aceasta nu s-a vaccinat impotriva coronavirusului Medicul cardiolog Gabriela Eminovici, in varsta de 55 de ani, șefa Secției Cardiologie 1 din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgența Sibiu se afla internata, in stare grava cu COVID. Aceasta nu este vaccinata anti-COVID, potrivit managerului instituției, Florin Neag. In momentul de fața aceasta a fost transferata, la cererea familiei, in spitalul din Oradea, pentru a putea beneficia de terapia ECMO – un „plaman artificial” care poate… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

