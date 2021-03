Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca impactul asupra secțiilor ATI este foarte mare, de aceea s-au pregatit avioanele și elicoptere SMURD pentru a transfera pacienții acolo unde este nevoie. Arafat a explicat ca va mai dura pana cand vaccinarea iși va arata efectele cu adevarat. Citește și: Ludovic…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara trage un puternic semnal de alarma in privința desfașurarii sarbatorilor Pascale din acest an: ”Va spun sincer, eu cred ca, acum, Paștele este, exclusiv, responsabilitatea noastra”. „Sistemul este aglomerat…

- Rezultatele testelor rapide antigen SARS-CoV-2 trebuie raportate pe platforma dsp.g4d.ro.”Platforma dsp.g4d.ro a fost creata si implementata de DSPMB in colaborare cu societatea civila, de la momentul aparitiei Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 2240/2020, de modificare a Ordinului Ministrului Sanatatii…

- Noua persoane, contacți ai unuia dintre cei doi pacienți din București confirmați pozitivi cu noua tulpina din Marea Britanie, au primit rezultate pozitive la testele PCR. Centrul Național pentru Controlul și Supravegherea Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a transmis Ministerului Sanatații rezultatele…

- Explicatia pentru numarul mic de infectari din ultima vreme? Arafat: Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza. Le stim! Sunt cazuri de COVID-19 care nu se raporteaza, iar autoritatile cunosc acest lucru, spune, vineri, seful DSU, Raed Arafat. Acesta spune ca situatia este „inca” sub control. Arafat…

- Zece predicții pentru piața imobiliara in 2021. Colliers: Munca de acasa va deveni o practica obișnuita, iar prețurile in sectorul rezidențial vor stagna Anul 2021 se preconizeaza a fi un an al redresarii, chiar daca unele incertitudini vor continua sa persiste, cum ar fi cele legate de capacitatea…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Cluj, liberalul Alin Tise, cere demisia lui Ludovic Orban din fruntea partidului, precum si a celor care au girat deciziile Biroului Permanent National al formatiunii politice.