Stiri pe aceeasi tema

- In aceste momente, Romania e in fața valului patru al pandemiei de coronavirus, iar pe zi ce trece se inregistreaza un numar record de cazuri COVID-19, asta dupa ce zilele trecute s-au raportat peste 10.000 de infectari. Ingrijorat de situația pandemica, cat și de raspandirea variantei Delta in masa,…

- Romania trece printr-o "catastrofa umanitara", iar in ultimele 24 de ore am inregistrat o mortalitate cauzata de COVID peste dublul Europei și de 6 ori mai mare decat media lumii, afirma Adrian Wiener, medic coordonator al spitalului COVID din Arad in prima parte a pandemiei și vicepreședintele Comisiei…

- In ultimele 24 de ore am inregistrat o mortalitate peste dublul Europei și de 6 ori mai mult decat media lumii. 10.000 de persoane internate in spital, dintre care 300 de copii. Peste 1000 de oameni cu forma severa sau critica de boala lupta pentru fiecare respirație pe un pat de ATI. Din totalul deceselor…

- Romania trece printr-o catastrofa umanitara, susține medicul Adrian Wiener, deputat. „In ultimele 24 de ore am inregistrat o mortalitate peste dublul Europei și de 6 ori mai mult decat media lumii. 10.000 de persoane internate in spital, dintre care 300 de copii. Peste 1000 de oameni cu forma severa…

- „Romania trece printr-o catastrofa umanitara”, dupa ce in ultimele 24 de ore am inregistrat o mortalitate peste dublul Europei si de 6 ori mai mult decat media lumii, a afirmat Adrian Wiener, vicepresedinte al Comisiei de Sanatate din Camera Deputatilor.

- Brașov Running Festival este un eveniment sportiv ce va avea loc la Brașov, in cartierul Coresi, in weekendul 25-26 septembrie. Manifestarea a primit aviz favorabil din partea Comisiei de Circulație din Primaria Brașov. Acest concurs de alergare pe șosea iși propune sa așeze Brașovul pe harta competițiilor…

- Vești proaste de la Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de Sanatate la Senat. Streinu-Cercel, avertisment crunt. Cand vom ajunge din nou la mii de cazuri de covid zilnice El a vorbit despre posibilitatea impunerii noi noi restricții de la 1 august, dat fiind faptul ca urmeaza valul patru și…

- Federația ”Solidaritatea Sanitara” din Romania a transmis miercuri un mesaj pentru guvernanți dupa ce tot mai multe state europene au decis ca vaccinarea anti-COVID-19 sa fie obligatorie in cazul personalului medical care intra in contact cu pacienții. Sindicaliștii reproșeaza lipsa de etica in acest…