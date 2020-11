Medic român: ”Vor muri oameni nevinovați, care nu au avut loc de voi” „Am ajuns intr-un punct in care suntem sufocați, nu de maști, pentru ca pe alea NU le-ați purtat… ma refer la sistemul medical. Tot mai mulți medici sunt infectați, am ajuns sa ma uit cu teama la telefon cand suna, pentru ca știu deja ce trebuie sa spun, replica e aceeași: NU SUNT LOCURI!”, iși incepe acesta mesajul. UE ne da 150 mil. euro sa ne rezolvam problema incalzirii locuințelor. Cine primește bani și pentru ce Medicul și-a continuat mesajul prin a explica modul in care s-a ajuns la un numar atat de ridicat de cazuri de coronavirus. ”Acum va intrebați de ce am ajuns aici?! Este strigator… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

