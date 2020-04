Medic ROMÂN: Virusul poate fi ÎNVINS! Cu o singură condiție Medicul primar pediatru, profesorul Mihai Craiu, sustine ca gradul de extindere a COVID-19 in populatie e mult mai mare decat rata celor testati pozitiv. El compara lupta cu infectia cu un concurs de sarituri in apa: „daca sari in apa (deci pe „moale”) si stii ce faci (ai un sistem imun bun, fara comorbiditati) vei avea succes.” Medicul primar pediatru prof.dr. Mihai Craiu explica pe intelesul tuturor de ce unele persoane se imbolnavesc grav de COVID-19, iar altele au forme usoare: „Este din ce in ce mai clar ca gradul de extindere a bolii COVID-19 in populatie este mult mai mare decat rata de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

