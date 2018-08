Stiri pe aceeasi tema

- „Consulatul Romaniei la Oslo ma trimite mereu la un website sa ma programez. Suna simplu, dar de fapt NU ESTE! Siteul are probleme mari. In primavara avea mereu erori și de fiecare data cand incercam sa trec la “pasul urmator” se bloca. Mai mult, pentru o persoana care nu are niciun act valabil procesul…

- „Declaratia lui Fifor este inca o dovada ca scutul american din Deveselu reprezinta o amenintare directa si imediata la adresa securitatii nationale a Federatiei Ruse. Multumesc, dle Fifor pentru adevarul spontan”, a afirmat secretarul ambasadei Rusiei la Bucuresti, Pavel Alekseenko, intr-o postare…

- Marian Godina il critica pe purtatorul de cuvant al Brigazii de Poliție Rutiera a Capitalei, Ovidiu Munteanu, dupa ce acesta a postat un mesaj pe Facebook pentru cei care critica Poliția Romana, sugerandu-le sa nu se mai adreseze instituției cand au probleme."Pagina de Facebook a Poliției…

- Politistul Marian Godina reactioneaza la mesajul postat de purtatorul de cuvant al Bragazii Rutiere, care a scris ca cei care jignesc politia sa apeleze in viitor la „popi, vecini si rude”, si spune ca i-ar placea ca la bancomat, la salariu, sa-i apara mesajul ”aici nu e bani, mergi la un popa”. …

- Primarul baimarean Catalin Chereches nu se va putea bucura in totalitate de Sarbatoarea Castanelor din acest an, judecatorii citandu-l la Tribunalul Cluj tocmai in mijlocul desfasurarii evenimentului. Totusi edilul nu trebuie sa fie prea suparat, avand in vedere faptul ca magistratii l-au lasat in pace…

- „Nepot pentru o zi” se numește acțiunea derulata de reprezentanții Asociației Look Inside Timișoara, care va avea loc marti, 31 iulie, de la ora 16, la caminul de pe strada Ioan Inocentiu Micu Klein nr. 25-29, in zona Fabric. Vor participa si Grupul Folcloric Sanzienele de la Arad, artista…

- Europarlamentarul Catalin Ivan a postat pe pagina sa de socializare mesaje prin care PSD solicita simpatizanților sa iasa in strada pentru a susține guvernul. Mesajul ii cheama pe social-democrați chiar in Parcul Izvor, acolo unde deja de la inceputul saptamanii USR a anunțat un miting impotriva coaliției…

- Fosta mare gimnasta a Romaniei, Nadia Comaneci, a spus, dupa moartea lui Cristian Topescu, ca acesta va ramane intotdeauna in inimile romanilor. Cristian Topescu, decedat marti la 81 de ani, a comentat de multe ori evolutiile Nadie Comaneci. "Astazi este o zi trista. Un om extraordinar…