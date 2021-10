Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, se declara afectat de numarul ridicat al deceselor saptamanale din Romania. Aceasta apreciaza ca daca vom continua in acest ritm, in fiecare saptamana dispare o comuna din Romania. Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 15.239 noi cazuri […] The post Medic roman: "In fiecare saptamana dispare o comuna, din cauza deceselor de COVID" first appeared on Ziarul National .