Medic român, după descoperirea unei bacterii rezistente la toate antibioticele: ”Ne va răpune ca pe niște șobolani” Vești ingrijoratoare din lumea medicala. Un medic de familie din Sibiu a prezentat, pe pagina sa de socializare, o antibiograma care arata o bacterie rezistenta la toate antibioticele. Avertisment transmis de un medic dupa descoperirea unei bacterii rezistente la toate antibioticele: ”Daca nu facem ceva, ne va rapune ca pe niște șobolani” Doctorul din Ardeal explica și cauzele care au dus la apariția acestei bacterii extrem de periculoase . El spune ca rezistenta ei a fost generata de oameni, prin abuzul de antibiotice. In mesajul sau, medicul transmite un avertisment direct și fara ocolișuri.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de familie din Sibiu distribuie pe pagina de socializare o antibiograma care arata o bacterie rezistenta la toate antibioticele si afirma ca aceasta rezistenta a fost generata de oameni, prin abuzul de antibiotice. ”Daca nu facem ceva, nu va mai fi nevoie de inca un razboi mondial”, afirma…

- Un medic de familie din Sibiu distribuie pe pagina de socializare o antibiograma care arata o bacterie rezistenta la toate antibioticele si afirma ca aceasta rezistenta a fost generata de oameni, prin abuzul de antibiotice. "Daca nu facem ceva, nu va mai fi nevoie de inca un razboi mondial", afirma…

- Un medic din Sibiu persifeleaza zvonurile aparute in presa despre bolile președintelui rus, intr-o postare intitulata Boalele lui Putin. De la inceputul razboiului se vehiculeaza constant, cu o medie a aparițiilor cam la 3 zile, a unei noi afecțiuni. Cum razboiul a inceput de 243 de zile, pana acum,…

- Un medic de familie din judetul Sibiu afirma, luni, ca tot mai multi alearga dupa asa-zisele tratamente si scheme pentru imunitate, dar, in acelasi timp, de la an la an, cei mici sunt parca tot mai bolnavi. Medicul are cinci recomandari pentru sporirea imunitatii. "Vad ca multi si tot mai multi alearga…

- Ministrul Culturii, Lucian Romascanu, a efectuat, saptamana trecuta, o vizita de trei zile in Japonia unde a avut o serie de intalniri “extrem de importante si utile” cu inalti oficiali si oameni de cultura niponi. “Saptamana trecuta am avut sansa unor intalniri extrem de importante si utile, intr-o…

- Extrem de vocal la adresa statului roman, omul de afaceri Mohammad Murad s-a lipit de o noua fuuncție de top. Deocamdata, e vorba numai de speculații, caci conjunctura politica nu o permite, insa Murad a batut palma cu liderul AUR George Simion pentru funcția de... ministru al Agriculturii, intr-un…

- Mare atenție! Sunt vești foarte importante pentru o anumita categorie de persoane: Aceștia risca sa piarda banii acordați de statul roman. Pentru a beneficia in continuare de ajutorul financiar trebuie depuse catre autoritațile competente anumite documente doveditoare. Sprijinul banesc de care beneficiaza…

- Politistii din Sibiu au tras mai multe focuri de avertisment, in aer, pentru a aplana un conflict izbucnit in localitatea Netus, comuna Iacobeni, unde un grup de persoane amenintau un barbat si pe familia acestuia si i-au avariat masina. La un moment dat, agresorii au aruncat cu pietre spre politisti,…