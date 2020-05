Medic român: Așa se poate obține un vaccin anti-COVID în 14 zile Medicul Adina Alberts anunța ca exista in acest moment un grup de lucru format din medici, profesori, chimiști, biologi, toți romani, din Romania și nu numai, care se preocupa sa dezvolte un ”SER” anti-COVID-19. Ea susține ca acum mersul lucrurile inainte treneaza din cauza birocrației din Romania. Anunțul ei survine in contextul in care tot mai multe state, mari companii farmaceutice, laboratoare celebre și universitați importante anunța ca lucreaza la vaccinuri sau tratamente capabile sa invinga noul tip de coronavirus. ”Cand vorbim generic despre un vaccin, avem in minte un produs care ne… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

