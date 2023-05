Medic, reţinut într-un dosar de pensionare, la Dolj Doua persoane, printre care un medic, au fost prinse in flagrant in timp ce primeau fiecare cate 1.000 de euro pentru a facilita avizarea dosarului de pensionare a persoanei care i-a denuntat. Au fost retinuti de ofiterii DGA – Serviciul Judetean Anticoruptie Dolj, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul […] The post Medic, retinut intr-un dosar de pensionare, la Dolj first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

