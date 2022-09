Medic renumit, reținut pentru mită: Ce șpagă a cerut pentru o operație Medic renumit, reținut pentru mita: Ce șpaga a cerut pentru o operație Medic renumit, reținut pentru mita: Ce șpaga a cerut pentru o operație Polițiștii din Timiș, l-au reținut pe unul dintre cei mai cunoscuți medici chirurgi din municipiul Timișoara, dupa un flagrant al procurorilor. Doctorul ar fi cerut șpaga de 1.000 de euro pentru o operație. Chiar in aceste momente, polițiștii de la Direcția Generala Anticorupție […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Medicul chirurg Marian Gașpar, de la Institutul de Boli Cardiovasculare din Timișoara, a fost ridicat de polițiștii de la DGA in urma unui flagrant delict, in care doctorul ar fi primit 1.000 de euro.

