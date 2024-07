Medic prins în flagrant în timp când lua mită de la un pacient Un medic de la Spitalul CF 2 din Brasov a fost prins in flagrant, marti, in timp ce lua mita de la un pacient, pentru a realiza un act medical care intra in atributiile sale de serviciu. Anchetatorii efectueaza perchezitii la domiciliile unor persoane fizice si la spitalul unde medicul este angajat. Investigatia penala o vizeaza si pe asistenta medicului, informeaza News.ro. ”Marti, 23.07.2024, ofiteri de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie, la delegarea si sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, au realizat prinderea in flagrant… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Detalii ale investigației In urma flagrantului, ofițerii DGA au efectuat percheziții la domiciliile implicate și la spitalul unde lucreaza medicul. Cercetarile nu il vizeaza doar pe medicul prins in flagrant, dar și pe asistenta sa, suspectata ca ar fi implicata in activitatea de corupție. Potrivit…

- Un medic de la Spitalul CF 2 din municipiul Brasov a fost prins in flagrant, marti, in timp ce primea mita de la un pacient, pentru a realiza un act medical care intra in atributiile sale de serviciu. Anchetatorii fac perchezitii la domiciliile unor persoane fizice, dar si la spitalul unde medicul este…

- F. T. Potrivit unui comunicat al Directiei Generale Anticoruptie, in data de 4 iulie a.c., in baza ordonanțelor de delegare emise de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, ofițerii de poliție judiciara ai Serviciului Județean Anticorupție Brașov, impreuna cu colegi din cadrul structurilor…

- Astazi, in baza ordonanțelor de delegare emise de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brașov, ofițerii de poliție judiciara ai Direcției Generale Anticorupție – Serviciul Județean Anticorupție Brașov, impreuna cu colegi din cadrul structurilor DGA din alte 9 județe și Structura centrala, au…

- In ziua de 4 iulie 2024, in baza ordonantelor de delegare emise de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Brasov, ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie Serviciul Judetean Anticoruptie Brasov, impreuna cu colegi din cadrul structurilor DGA din alte 9 judete si Structura…

- 52 de actiuni de amploare au fost efectuate, in perioada 31 mai - 13 iunie, de politistii specializati in investigarea criminalitatii economice din cadrul Politiei Romane, cu aceasta ocazie fiind instituite masuri asiguratorii de peste 20.000.000 de lei, relateaza Agerpres.Potrivit IGPR, in ultimele…

- Marți dimineața au fost puse in executare 16 mandate de percheziție domiciliara, intr-un dosar ce privește infracțiuni de evaziune fiscala in domeniul silvic, in județele Cluj și Harghita.Polițiștii au vizat mai mulți agenți economici din municipiul Radauți, orașul Broșteni, comuna Crucea, Dorna…

- Un medic ginecolog de la Spitalul Judetean Giurgiu a fost prins in flagrant, marți, 23 aprilie, cand primea mita pentru a realiza o cezariana. Doctorul a cerut 900 de lei, dintre care 700 pentru el si 200 pentru alte persoane, potrivit News.ro.„Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Antucoruptie…