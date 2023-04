Medic prins cu șpagă de polițiștii DGA Conform unor informații obținute pe surse de publicația noastra, este vorba despre medicul Viorel Romeo Chioașca de la Spitalul CFR din Buzau. Un medic buzoian a fost prins, in cursul zilei de marți, in timp ce primea mita. Informații provenite din surse judiciare arata ca este vorba despre un flagrant care i s-a organizat lui V. R. C., medic primar ORL incadrat la o unitate medicala din municipiul Buzau. Acțiunea a fost coordonata de ofițerii Direcției Generale Anticorupție-Serviciul Județean Buzau, conform publicației stiridinsursebuzau.ro . Medicul Viorel Romeo Chioașca este foarte cunoscut,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

