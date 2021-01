Stiri pe aceeasi tema

- Campania de vaccinare a inceput in mai multe țari din Europa, inclusiv in țara noastra insa autoritațile straine au anunțat ca noua tulpina de coronavirus face ravagii. Medicul primar ATI Floreasca, Radu Țincu, vorbește, intr-o intervenție telefonica la Realitatea PLUS, despre cat de eficient este…

- In toata țara mai sunt doar 80 de paturi de terapie intensiva. Situația devine tot mai grava in condițiile in care, la un platou de 8.000 – 9.000 de cazuri de infectare pe zi, in ATI ajung cate 300 de bolnavi. „Situația in ATI se va degrada, pentru ca acest platou este mult prea mare pentru capacitatea…

- In acest moment in secțiile de terapie intensiva din spitalele se afla internați 1.226 de pacienți. Medicii susțin ca in acest moment mai sunt libere 80 de paturi la ATI. Situația este grava avand in vedere ca zilnic sunt inregistratea intre 8-9.000 de noi cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. „Cele…

- Radu Țincu, medic de terapie intensiva la Secția ATI a Spitalului Floreasca, a atras atenția, la Digi24, ca accelerarea situației epidemiologice poate duce la o creștere atat de mare a numarului de infectari și a cazurilor grave, incat pacienții cu alte boli nu vor mai avea loc in spitalele care vor…

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 5.753 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Situația este dramatica la terapie intensiva, unde sunt internate 923 de persoane. In ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 5.753 de cazuri noi de infectare cu coronavirus. Situația…

- Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a declarat joi pentru Agerpres ca personalul unitatii medicale este "in totalitate suprasolicitat". "La noi in spital se lucreaza de aproape doua saptamani la un nivel care suprasolicita la maximum personalul medical. Sectia de terapie intensiva…

- "Numarul cazurilor de astazi este evident un record, din pacate asteptat, previzibil avand in vedere situatia epidemiologica din ultimele saptamani, care ne-a demonstrat o crestere a numarului bazal de reproducere a cazurilor - peste 1 -, ceea ce inseamna ca ne plasam pe o panta ascendenta a evolutiei…