- Relaxarea restrictiilor si ignorarea celor existente in perioada sarbatorilor de iarna isi arata efectele acum, in toata Europa, dar mai ales in Spania. Aproape 40.000 de cazuri noi de infectari se inregistreaza in fiecare zi, iar autoritatile iberice iau in calcul izolarea populatiei, ca masura disperata…

- Medicul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, sustine ca vaccinarea este singura arma impotriva pandemiei de COVID-19, informeaza Digi24.Al treilea val al pandemiei cu noile tulpini va ajunge si in Romania, insa actualul vaccin anti-COVID va fi eficient și in…

- Valul trei al pandemiei va veni și peste noi, este avertismentul doctorului Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Acesta este de parere ca noile tulpini deja…

- Sambata, Austria a intrat in cel de-al treilea lockdown, in urma restricțiilor relaxate de Craciun și dupa ce primele doze de vaccin Pfizer/BioNTech impotriva noului tip de coronavirus au inceput sa soseasca in aceasta tara, relateaza Agerpres.Autoritațileaustriece au precizat ca livrarea celor aproape…

- Alexandru Rafila, presedintele Societatii Romane de Microbiologie si candidat PSD la alegerile parlamentare, sustine ca este foarte posibil sa apara al treilea val de infectari cu noul coronavirus in lunile februarie-martie, informeaza Agerpres.Alexandru Rafila considera ca doar 10% din populatia Romaniei…

- Al doilea val al pandemiei de COVID si reintroducerea restrictiilor de calatorie au afectat turismul european, iar sosirile de turisti straini in statele europene s-au redus cu 68% in primele opt luni din acest an fata de aceeasi perioada din 2019, conform datelor Comisiei Europene pentru Turism, citate…

- Valul al doilea al pandemiei de coronavirus a afectat intreaga Europa, multe dintre țari fiind nevoite sa revina la restricții dure pentru a limita transmiterea virusului SARS-CoV-2. Daca in Romania școlile s-au inchis in totalitate, indiferent de ciclul de invațamant, in state precum Franța, Germania…

- Valul al doilea al pandemiei de coronavirus a afectat tot mai multe țari de pe tot Globul, SUA și Europa inregistrand cele mai multe recorduri in materie de infectari cu virusul SARS-CoV-2. In timp ce Statele Unite au trecut de 10 milioane de cazuri de Covid-19, intreaga Europa a devenit epicentrul…