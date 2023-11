Stiri pe aceeasi tema

- Echipa naționala a Romaniei a invins-o pe Israel, scor 2-1, și s-a calificat astfel la EURO 2024, turneu final care va avea loc in Germania. „Tricolorii” revin la un Campionat European dupa 8 ani, iar cu macar un egal marți, contra Elveției, Romania va incheia grupa I pe primul loc. In 1994 Anghel Iordanescu,…

- Germania a interzis de miercuri activitatile gruparii islamiste Hamas, deja desemnata ca organizatie terorista la nivel national si al Uniunii Europene, si ale gruparii pro palestiniene Samidoun, a anuntat Ministerul de Interne de la Berlin condus de Nancy Faeser, potrivit AgerpresIn privinta Hamas,…

- Ambasada Palestinei la București anunța, pentru vineri, un marș propalestinieni in Capitala.Astfel, potrivit sursei citate, vineri la ora 14.30 se va organiza un miting de susținere a palestinienilor in fața ambasadei Palestinei din București, in contextul violențelor dintre Israel și Hamas.…

- Mihai Stoichița (69 de ani), directorul comisiei tehnice din cadrul FRF, a vorbit despre șansele naționalei Romaniei de a se califica la Campionatul European din 2024, din Germania. In octombrie, Romania a remizat cu Belarus, la Budapesta, scor 0-0, și a invins Andorra la București, 4-0. Prima reprezentativa…

- Un palestinian, student al Universitații Transilvania din Brașov, a fost expulzat din Romania, pe motive de securitate naționala.Experții in siguranța naționala au menționat ca acesta era ,,in curs de radicalizare” existand pericolul ca barbatul sa treaca la executarea de fapte teroriste. Nascut…

- Fostul mare jucator al echipei naționale, Ionuț Lupescu (54 de ani), a prefațat partidele pe care elevii lui Edi Iordanescu (45 de ani) le vor disputa, pe teren propriu, in compania reprezentativelor din Israel și Kosovo, in preliminariile EURO 2024, din Germania. Romania - Israel se joaca sambata,…