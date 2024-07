Stiri pe aceeasi tema

- Poliția anunța schimbari legislative. Acestea se refera la șoferii care sunt amendați contravențional și refuza primirea procesului-verbal. Daca aceștia sunt inregistrați audio-video in timpul refuzului, procedura comunicarii procesului-verbal se considera indeplinita, potrivit News.ro. Conform noilor…

- A aprofundat cultura estetica scolara, dedicandu-i teza de doctorat din 1966 (coordonata de Stefan Barsanescu, fostul sau profesor de la universitatea ieseana), a dezvoltat coordonatele educatiei intelectuale din chipul unui tanar apt de a-si ocupa un loc in societate, a condus destinele institutiilor…

- Consumul de alcool este asociat cu aproximativ 200 de boli si poate cauza accidente, traumatisme, accidente de munca, violenta, afirma specialistii din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, care sustin

- Un scandal a izbucnit la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași, in urma decesului unui barbat care nu a fost preluat de cadrele medicale timp de 12 ore. Familia acestuia intenționeaza sa depuna o plangere impotriva unitații medicale. Citește și: Copil de 8 ani, cazut din telescaun in stațiunea Straja.…

- Angajați din muzee și biblioteci din toata țara au ieșit, sambata, in strada la București, iar instituțiile pe care le reprezinta vor fi inchise in noaptea in care, in mod obișnuit, primeau sute de mii de vizitatori. Organizatorii au anuntat ca la evenimentul Noaptea Muzeelor 2024, vor fi deschise 253…

- Vineri, la Iași, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a anunțat ca se fac pregatiri pentru a primi mai mulți copii palestinieni in unitațile medicale din Romania. Acești copii au fost raniți in atacurile armatei israeliene din Fașia Gaza.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat vineri, la Iasi, ca se fac pregatiri pentru primirea mai multor copii palestinieni care vor fi tratati in spitale din Romania, dupa ce au fost raniti in atacurile Israelului din Fasia Gaza, transmite Agerpres.Potrivit ministrului, acesti copii vor fi…

- Doar cateva zile ne despart de cea mai mare sarbatoare creștina din an, iar majoritatea romanilor așteapta Paștele cu locuințele stralucind de curațenie. Experții avertizeaza insa asupra pericolelor amestecarii substanțelor pe care le folosim atunci cand facem curat, pentru a nu ajunge la spital.