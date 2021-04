Medic, mesaj tulburător: "Peste o jumătate de milion de români vor muri de Covid". Pe ce se bazează predicţia Deputatul psihiatru prezinta pe pagina sa de socializare o analiza, pe baza cifrele ingreistrate de la inceputul pandemiei. Redam, in continuare, postarea medicului. "De la inceputul lui 2021 și pana acum, peste 300 de mii de romani au fost diagnosticați cu COVID. Dintre ei, peste 8000 și-au pierdut viața. Fatalitatea de caz, neschimbata de mai bine de 6 luni, este 2.7%. Cateva repere: - Dupa aproximativ 6 luni de pandemie, am avut 50 de mii de cazuri, și aproape 2500 de decese (4 august, 2020)- Dupa inca 6 luni de pandemie, aveam peste 600 de mii de cazuri (de peste 10 ori mai multe), și peste… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Singurul fiu al lui Virgil Magureanu, Marian, avea 50 de ani si a murit de Covid in spital. El a fost casatorit cu Alina Petre, casnicie din care a rezultat un copil. Iata ce posteaza Alina pe Facebook ”Tatal copilului meu a fost cel mai important barbat din viata mea. Si asta pentru ca nimeni nu…

- Deputatul PSD Alexandru Rafila critica activitatea ministrului Sanatații, despre care susține ca nu a luat masuri concrete pentru stoparea pandemiei, referindu-se la numarul de teste efectuate și la accesul romanilor la sistemul de sanatate. Rafila susține faptul ca spitalele sunt din nou pline, deși…

- Mai multe regiuni din Italia intra in lockdown de luni, 15 martie, din cauza creșterii numarului de cazuri de Covid-19. Decretul a fost semnat de premierul italian Mario Draghi și prevede restricții dure pentru jumatate din țara. Masurile sunt valabile pana in weekendul cu Paștele, atunci cand toata…

- Luna ianuarie a fost una neagra pentru Portugalia, dupa ce in primele 31 de zile ale anului 2021 au fost raportate aproape jumatate din numarul total de decese asociate COVID-19 de la debutul pandemiei, informeaza HotNews.ro , care citeaza agenția Reuters. In ianuarie, in Portugalia au murit 5.576 de…

- Bulgaria va relaxa, incepand cu 4 februarie, restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia, desi restaurantele vor ramane in continuare inchise din cauza temerilor referitoare la noua varianta de coronavirus, au precizat sambata autoritatile, potrivit Agerpres . Masurile restrictive sunt in…

- Beijingul a anuntat miercuri izolarea stricta a cinci resedinte din Daxing, o suburbie din sudul capitalei, dupa inregistrarea catorva cazuri de COVID-19, intr-un moment in care China lupta cu mai multe focare restranse de infectie, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. Masurile de izolare vizeaza…

- Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava nu dispune de niciun pat liber la ATI, iar 93 de persoane internate prezinta forme severe si grave, in crestere semnificativa fata de ziua precedenta cand erau doar 69. Potrivit Prefecturii Suceava, din totalul celor 543 pacienti internati in SJU, 173 pacienti…

- Rusia a inoculat un milion de persoane impotriva COVID-19 cu Sputnik V, conform unui anunt publicat pe contul de Twitter dedicat acestui vaccin rusesc, relateaza miercuri Reuters. Rusia, care se afla pe locul patru in lume in ceea ce priveste numarul de cazuri de COVID-19, a inceput vaccinarile la scara…