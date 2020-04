Stiri pe aceeasi tema

- El a efectuat autopsia mai multor victime ale coronavirusului care aveau afectiuni asociate grave, ceea ce l-a facut sa afirme ca ”oricat de crud ar suna, oricum ar fi murit in cursul acestui an”. Declarațiile sale au fost facute pentru cotidianul Hamburger Abendblatt si au fost preluate ulterior…

- Ziarul Unirea Inca trei pacienti cu coronavirus au murit. Numarul deceselor in Romania a ajuns la 17 Grupul de Comunicare Strategica transmite ca in aceasta seara au fost raportate inca trei decese confirmate cu COVID-19. In aceasta seara au fost raportate inca 3 decese confirmate cu COVID-19. 15. Barbat,…

- Astazi, 22 martie, au fost inregistrate primele 2 decese pe teritoriul Romaniei ale unor pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Este vorba despre pacientul in varsta de 67 de ani confirmat cu COVID-19 pe 18.03.2020 la UPU din cadrul Spitalului Filiași și transferat in aceeași data la SCBI Craiova,…

- Doua surori romance au murit, posibil de coronavirus, intr-un spital din Italia, anunța rudele. Cele doua femei au fost diagnsticate și internate langa Milano și s-au stins la doua zile distanța una de cealalta, informeaza ObservatorTv. Doua romance care au contactat in Italia coronavirus au murit in…

- Angela Merkel a anunțat marți, in discursul din parlamentul Germaniei, ca 60%-70% din populația țarii s-ar putea imbolnavi de coronaviroza, scrie Business Insider, care citeaza Bild.Prognoza sumbra a cancelarul a amuțit parlamentarii, noteaza presa germana.Pana acum, Germania a raportat 1.613 imbolnaviri…