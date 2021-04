MEDIC LEGIST: Bărbatul abuzat de polițiști la Pitești a murit sufocat Situația se complica in cazul barbatului din Pitești care a murit dupa intervenția brutala a polițiștilor asupra sa. Legiștii inlaturata ipoteza ca barbatul ar fi facut stop cardio-respirator Concluziile raportului medico-legal arata ca barbatul a murit violent, prin asfixiere mecanica. Astfel, ipoteza inițiala inainte de raportul medical, care arata ca barbatul a suferit un stop cardio-respirator, a fost eliminata. Moartea a fost violenta, survenita unui politraumatism, cauza imediata de deces a fost asfixia mecanica „Moartea a fost violenta, survenita unui politraumatism, cauza imediata de deces… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au intervenit la un incendiu dintr-un local situat la Autogara Sud din Pitești. Un barbat care consuma bauturi alcoolice la o masa a refuzat sa iasa din incinta. Barbatul a fost somat, iar ca urmare a faptului ca cel in cauza nu s-a supus indicațiilor și s-a manifestat recalcitrant, s-a procedat…

- O persoana a decedat, iar doua sunt in stare de inconștiența, la momentul transmiterii acestei știri, intr-un grav accident rutier ce a avut loc pe DN 1, intre Sibiu și Sebeș, sambata, in jurul orei 17.00. De asemenea, o femeie gravida, a patra victima, a fost transportata de urgența la spital. Potrivit…

- Mihai Ghiorghe – al doilea barbat care a fost batut crunt in toamna anului trecut de opt politisti de la Sectia 16 din Capitala – a fost gasit decedat in apartamentul unui prieten, iar procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspecta. Medicii legisti au inceput, luni dimineata, autopsia victimei…

- O braileanca de 72 de ani a fost condamnata pentru omor in condiții de violența in familie. Femeia a negat comiterea faptei, dar medicii legiști au stabilit ca decesul victimei s-a datorat strangularii, cel mai probabil cu un cearceaf sau un prosop. Decizia nu e definitiva. Tribunalul Braila a condamnat-o,…

- Momente de panica la o scoala din Ploiesti. Unui elev de 10 ani i s-a facut rau si s-a prabusit din picioare. Invataroarea a cerut imediat ajutor. Medicii l-au gasit in stop cardio-respirator. In ciuda eforturilor medicilor, copilul a murit. Citește mai mult romaniatv.net The post Elev de 10 ani, in…

- Un baiat in varsta de noua ani, elev la o scoala din Ploiesti, a intrat in stop cardio-respirator marti, in timp ce se afla la ore. Elevul a fost dus la spital, unde medicii au efectuat manevrele de resuscitare, insa in zadar. Baiețelul de noua ani a murit. Incidentul a avut loc la Scoala „Sfanta Vineri”,…

- Barbatul care a trantit duminica un copil de 13 ani de pamant, in municipiul Hunedoara, a fost arestat, luni seara, pe 30 de zile. Citește și: DECIZIE - Primele SPORURI care se TAIE in sistemul bugetar in 2021: Anunțul lui Ludovic Orban / VIDEO Judecatoria Hunedoara a decis arestarea…

- Ziarul Unirea Bebelușul ajuns in spital dupa ce a fost inecat in cristelnița a MURIT: Fapta va fi incadrata la ucidere din culpa Bebelusul care a intrat in stop cardio-respirator duminica, 31 ianuarie, in timp ce era botezat la o biserica din Suceava, a murit luni dimineata, 1 februarie. Bebelușul in…