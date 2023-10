Medic israelian din Romania deplange soarta colegilor din Gaza: in timp ce salva oameni raniti, a primit si trupul fara viata al propriului copil

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul morților israelieni de la inceputul razboiului a continuat sa creasca, ajungand la 1.300, potrivit rapoartelor presei ebraice.Soarta a aproximativ 150 de persoane rapite și duse in Fașia Gaza in timpul atacului devastator al gruparii teroriste Hamas este inca neclara. Aproximativ 3.300…

- Cand a aflat despre atacul lansat de gruparea Hamas la un festival de muzica organizat in apropierea graniței dintre Fașia Gaza și Israel, barbatul s-a grabit sa ajunga in zona pentru a-și salva fiica. Tanara a reușit sa scape, insa tatal ei este acum disparut, a declarat fiul sau, pentru CNN.Maya,…

- Gazeta continua seria despre fotbal american, de data asta raportandu-ne la impactul sportului in Europa. Deși nu are o tradiție cladita pe decenii, exista mai multe cluburi de amatori in Romania. Reporterii GSP le-au facut o vizita celor de la Bucharest Titans, unii dintre pionierii fotbalului american…

- Marcel Șerbuc, acuzat ca a ucis-o pe fetița concubinei sale și a ascuns-o in lada patului, a fost adus din nou pentru audieri, miercuri, la Parchetul de pe langa Tribunalul București. Dupa aceasta audierea extinsa, Șerbuc risca inchisoarea pe viața, asta deoarece incadrarea juridica a faptei a fost…

- Accident cumplit in Arad! O persoana și-a pierdut viața și alte șapte au fost ranite, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu o camioneta, in care se aflau alți oameni. Medicii nu au mai putut sa ai salveze viața victimei, in ciuda eforturilor depuse.

- Dupa exploziile de la stația GPL din Crevedia, in urma carora doua persoane au murit și alte 58 au fost grav ranite, mama patronului care deținea respectiva stație GPL a facut primele declarații. Cum a comentat Petra Doldurea, soția edilului din Caracal, tragicul eveniment.

- Patru persoane au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit la un depozit de carburant si material lemnos al unei firme din Mureș. Incendiul a cuprins o suprafata de circa 4000 mp, cu degajari mari de fum. In sprijinul pompierilor din Mures au fost trimise echipaje de interventie din judetele Alba…

- Noua oameni au fost raniți la Dnipro, in estul Ucrainei, de rachete lansate de armata rusa. Au fost parțial distruse un complex rezidențial și sediul Serviciului de Securitate Regional al Ucrainei.