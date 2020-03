Medicul infectionist Valeriu Gheorghita spune ca vremea calda va duce la o scadere a capacitatii noului coronavirus de a rezista in mediul exterior. Odata cu sezonul rece insa, este foarte posibil ca virusul sa revina in circulatie.

Citește și: VIDEO Razi cu lacrimi! Ariel Chiș, locul 2 pe lista candidaților USR la Consiliul General al Capitalei, se prezinta ca 'Mica Sirena, cam oligofrena'

„Ne asteptam ca acest virus sa ramana in circulatie si sa avem cazuri sporadice sau chiar focare de imbolnavire in perioada rece a acestui an. Estimam ca acest virus nu va disparea din circulatie,…