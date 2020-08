Stiri pe aceeasi tema

- Din cauza faptului ca anchetele epidemiologice se efectueaza cu dificultate, numarul de persoane infectate cu noul coronavirus ar putea fi de 10 ori mai mare decat cel raportat zilnic, avertizeaza Adrian Marinescu, medic infectionist la Institutul National de Boli Infectioase "Prof.

- Romania se afla pe primul loc la numarul de imbolnaviri raportat zilnic. Cu un record de 1.454 de cazuri, Romania mai adauga alte 1.415, ajungand la un total de 68.046 de infectari, apropiindu-se hotarata de borna de 70.000. Contactat de...

- De la deputul pandemiei in Romania, virusul Coronavirus SARS-CoV-2 a suferit anumite mutații, ca urmare a procesului natural de adaptare la nivelul rasei umane sub presiunea raspunsului imun, este de parere Dr. Valeriu Gheorghița, medic infecționist la...

- Medic roman de origine palestiniana, Raed Arafat a inceput sa puna bazele SMURD in septembrie 1990, la Targu Mureș. La 1 octombrie 2012 a fost numit ministrul interimar al Sanatații, funcție la care a renunțat a doua zi, acceptand-o ulterior in noiembrie 2012. Astazi, una dintre cele mai populare figuri…

- Prabusirea procesatorului de plati Wirecard, care a zguduit Bursa de la Frankfurt, aluneca pe taramul spionajului. Omul din centrul acestui scandal, un austriac fugar, este suspectat de legaturi cu diverse servicii secrete.

- Cetateanul roman, aflat in vacanta in Creta, depistat pozitiv cu COVID-19, este in prezent in autoizolare la hotel, urmand ca duminica sa fie transportat la o alta unitate hoteliera, in carantina, a informat, sambata, Ministerul Afacerilor Externe. Conform sursei citate, respectiva persoana a sosit…

- De la inceputul pandemiei și pana in prezent, in județul Teleorman au fost efectuate doar 2808 teste de covid 19. La nivelul județului Teleorman, sunt monitorizate in prezent, conform raportarii Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției, 1319 persoane aflate in izolare la domiciliu…

