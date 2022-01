Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila (PSD), a declarat duminica, la Antena 3, ca „in mod evident” Romania a intrat in valul 5 al pandemiei de coronavirus. „In mod evident am intrat in valul 5. Chiar daca pare ca situatia s-a stabilizat de 4-5 zile, nu inseamna ca lucrurile au revenit la normal.…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, medicul Cristian Oancea, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca valul cinci al pandemiei de COVID-19, care va fi dominat de Omicron, poate aduce o imunitate de grup de 80 la suta si ca pandemia poate fi transformata intr-o…

- Voichița Lazureanu, medic infecționist la spitalul „Victor Babes” din Timisoara, a spus miercuri seara, la Antena 3, ca reblocarea sistemului sanitar este ceea ce ii ingrijoreaza pe medici in valul 5 al pandemiei. „Pe noi, ca medici, nu ne sperie numarul de infectari, ci reblocarea sistemului sanitar,…

- Carmen Dorobat a declarat ca \"\" masca chirurgicala se poate purta o mai mica perioada de timp și are o permeabilitate care este mai larga atunci cand inconjoara nasul și gura, dar este mult mai ușor de suportat pentru persoanele care au boli cronice pulmonare și persoanele cardiace. Dar masca FFP2,…

- Carmen Dorobat a declarat ca \"\" masca chirurgicala se poate purta o mai mica perioada de timp și are o permeabilitate care este mai larga atunci cand inconjoara nasul și gura, dar este mult mai ușor de suportat pentru persoanele care au boli cronice pulmonare și persoanele cardiace. Dar masca FFP2,…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase "Victor Babes" din Timisoara, profesorul universitar dr. Cristian Oancea, a declarat, miercuri, la Profit TV, ca in noul val 5 al pandemiei cu noul coronavirus se va produce imunizarea de grup, iar infectarea cu coronavirus va fi asemanatoare unei "viroze sau…

- Octavian Jurma, cercetator, a comentat primul caz de Omicron de transmitere comunitara depistat la o femeie care nu a calatorit in afara tarii. Acesta spune ca odata format acest fenomen de transmitere cazurile se pot dubla de la o saptamana la alta. In total, pe teritoriul tarii noastre au fost depistate…

- Expertul trimis de OMS in Romania sa evalueze situația pandemica, medicul Heather Papowitz, a declarat vineri la Antena 3 ca sub amenintarea noii variante Omicron unul dintre cele mai importante lucruri care ar putea tine in frau pandemia este testarea masiva a populatiei: „Cu siguranta nu se…