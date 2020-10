Stiri pe aceeasi tema

- ”Ma face sa ma gandesc la ce se intampla inainte sa mergi in cabina de vot și ce se intampla dupa ce ieși. Adica daca aglomerația și riscurile sunt mai mari afara sau inauntru. Cred ca mai degraba riscurile sunt afara daca distanțarea și masca nu sunt respectate”, spune Alexandru Rafila. Reprezentantul…

- Romania a depașit pragul de 1.500 cazuri noi de persoane infectate și a inregistrat, in ultimele 24 de ore, alte 38 de decese. Premierul Ludovic Orban a spus ca nu ia decizii și nu face evaluari dupa datele dintr-o zi, declarandu-se totodata surprins.„Nu iau decizii și nu facem evaluari dupa…

- Dupa ce Romania a inregistrat astazi 1.030 de noi cazuri de COVID-19, Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca țara trece printr-un moment dificil si ca s-a ajuns in aceasta situatie prin nerespectarea regulilor sau instigarea la nerespectarea lor.

- Guvernul a facut o previziune destul de sumbra in ceea ce privește evoluția COVID-19 in Romania, precizand ca se așteapta ca in luna august fie pana la 1600 de cazuri noi zilnic.In nota de fundamentare a hotararii de guvern prin care a fost prelungita starea de alerta in Romania inca o luna se preconizeaza…

- Secretarul de stat in MAI Raed Arafat anticipeaza, cu mai puțin de o ora inainte de publicarea numarului zilnic de cazuri noi de coronavirus din Romania, ca se va depasi din nou recordul de contaminari, adaugand ca este vorba și despre un numar mai mare de...

- Iesirea publica a premierului are loc in contextul in care miercuri in Romania a fost raportat cel mai mare numar de cazuri de COVID-19 inregistrate intr-o singura zi, de la debutul pandemiei. Alte 555 de noi cazuri de infectare cu coronavirus - cel mai mare numar anuntat in Romania de la debutul pandemiei…

- Reacția ministrului Tataru, dupa recordul de imbolnaviri. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a spus, miercuri, in timpul unei vizite la Constanța. referitor la posibilitatea reintroducerii starii de urgența, ca „in acest moment nu se impune”. „Am mai discutat acest lucru, in acest moment nu se impune…

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 550 de cazuri noi de COVID-19, cel mai mare numar inregistrat in Romania de la inceputul pandemiei de coronavirus. Recordul negativ din ultimele 24 de ore l-a depașit pe cel din 11 aprilie, cand Romania numara 523 de noi imbolnaviri. A fost singura data cand a…