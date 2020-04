Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Organizației Mondiale a Sanatații a lansat un avertisment dur pentru toate țarile care se lupta cu pandemia de coronavirus. Pericolul este departe de final, iar o greșeala uriașa ar putea duce la „reactivarea virusului”.

- Finlanda va extinde pe 13 aprilie cu o luna, pana pe 13 mai, aplicarea majoritatii masurilor destinate tinerii sub control a focarului epidemiei de COVID-19, a declarat luni premierul Sanna Marin, informeaza Reuters potrivit Agerpres. In ultimele saptamani, Finlanda a restrictionat traficul la granite,…

- Conducerea Spitalului de Neuropsihiatrie Sapoca s-a ales cu dosar penal pentru zadarnicirea combaterii bolilor, in urma unei plangeri formulate de Sindicatul Sanitas Sapoca. Noul manager interimar este acuzat ca a organizat in aceeasi incinta doua sedinte cu aproape 30 de participanti, intr-un interval…

- New York City a adoptat miercuri noi masuri agresive de combatere a extinderii coronaviruslui, care includ inchideri de strazi si interzicerea jocurilor sportive de echipa in parcurile publice, transmite Reuters, scrie news.ro.Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, a declarat ca peste…

- Parlamentul European organizeaza joi o sesiune plenara extraordinara consacrata aprobarii masurilor urgente de combatere a pandemiei COVID-19 in Uniunea Europeana, PE luand masuri pentru ca eurodeputatii sa poata participa la sesiunea plenara si de la distanta, potrivit Agerpres.Incepand cu…

- Spitalul Militar de Urgenta din Sibiu a anuntat, marti seara, ca nu are niciun caz de pacient infectta cu COVID - 19, infirmand astfel informatia care a circulat in cursul zilei in mediul online."Facem precizarea ca informatiile transmise in mediul online de un angajat al Spitalului Militar…

- USR a reusit sa obtina chemarea la raport a ministrului Sanatatii, Victor Costache, in fata Parlamentului, acest lucru urmand sa aiba loc de indata ce vor fi gasite solutiile tehnice pentru a participa la o dezbatere la distanta.

- Presedintele Cyril Ramaphosa a anuntat luni interdictia generala a circulatiei in Africa de Sud incepand de joi de la miezul noptii, transmite AFP. De luni dupa-masa, armata sud-africana a fost desfasurata in metropola economica Johannesburg.Masura, necesara potrivit sefului statului pentru…