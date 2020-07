Intr-o perioada extrem de greu incercata, tot mai mulți medici transmit mesaje de conștientizare in incercarea de a-i ajuta pe cetațeni sa ințeleaga care sunt cele mai bune masuri de protecție și prevenție. Cateva dintre masurile vitale in acest sens sunt pastrarea distanței sociale, dezinfectarea frecventa a mainilor și purtarea maștilor de protecție. Cu privire […] The post Medic infecționist, avertisment catre milioane de romani. Cat de periculoasa este masca agațata de oglinda mașinii appeared first on IMPACT .